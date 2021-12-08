Главы МИД Армении и РФ обсудили широкий круг связанных с нагорно-карабахским конфликтом вопросов

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы МИД Армении и РФ обсудили широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом. Подчеркнута важность полноценного восстановления мирного процесса по всеобъемлющему и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили также процесс выполнения обязательств, взятых сторонами в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г., 11 января 2021 г. и 26 ноября 2021 г.

Министр Мирзоян подчеркнул, что милитаристские заявления руководства Азербайджана и угрозы применения силы серьезно угрожают региональной стабильности и безопасности.

Министры иностранных дел Армении и РФ обсудили вопросы, связанные с форматом «3+3», а также представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной повестки дня.