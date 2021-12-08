Определились соперники сборной Армении до 19 лет в элитном раунде Евро-2021/2022

8 декабря состоялась жеребьевка элитного раунда чемпионата Европы до 19 лет-2021/2022. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении до 19 лет оказалась в 3-й группе, где ее соперниками будут команды Португалии, Англии и Ирландии.

Матчи состоятся весной 2022 года. Место встреч будет определено позже.