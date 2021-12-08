Казахстан не сможет провести ЧМ по быстрым шахматам и блицу в декабре

Чемпионат мира по рапиду и блицу не состоится в декабре в Нур-Султане. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter.

Турнир c призовым фондом 1 миллион долларов должен был пройти с 25 по 30 декабря. Причиной отмены соревнований в Казахстане стали новые антиковидные ограничения, введенные правительством страны. Казахстанская шахматная федерация выразила готовность провести соревнования в следующем году.

FIDE заявила, что в срочном порядке изучает альтернативные варианты проведения чемпионата мира. Дополнительная информация появится к концу недели.