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Семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва в центральной части Мали

Семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва в центральной части Мали

Семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на странице миссии в Twitter.

"Конвой материально-технического обеспечения сил МИНУСМА, следовавший из Дуэнцы в Севаре, подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе RN16 в районе города Бандиагара", - говорится в коротком сообщении.

Подробности инцидента не приводятся.


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