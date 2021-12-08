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Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном после двух поражений подряд

Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном после двух поражений подряд

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в десятой партии матча за мировую шахматную корону, проходящего в Дубае.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 41-м ходу.

Общий счет матча стал 6,5-3,5 в пользу норвежца, ранее выигравшего шестую, восьмую и девятую партии. Одиннадцатая партия состоится в пятницу. В четверг у шахматистов запланирован день отдыха.

Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, выиграв в апреле турнир претендентов в Екатеринбурге. Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.


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