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Путин считает расширение НАТО на восток весьма чувствительной темой для безопасности РФ

Путин считает расширение НАТО на восток весьма чувствительной темой для безопасности РФ

Президент России Владимир Путин считает расширение НАТО на восток, в том числе за счет включения Украины, весьма чувствительной темой для безопасности РФ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал о некоторых аспектах беседы с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи. "Да, мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией другой, для нас очень чувствительной теме - расширении блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины", - отметил Путин. По его оценке, "это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу".

"Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это неприемлемо", - указал президент РФ.

По его словам, в этой теме "один из тезисов очень простой", о нем также речь шла во время беседы с Байденом. "Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран. В данном случае России", - пояснил глава российского государства.

"Это, знаете, также, как в отношениях между людьми: свобода - это безусловно данное от господа свойство каждого человека, она должна быть безграничной, но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. И вот здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения", - привел пример Путин.

"Мы исходим из того, что и при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех", - заявил российский лидер.

Россию беспокоит возможность принятия в НАТО Украины, так как там появятся вооружения Североатлантического альянса, заявил президент.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - сказал Путин.

По его словам, Россия исходит из того, что ее озабоченности "хотя бы на этот раз будут услышаны", хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий, несмотря на заявления российской стороны, инфраструктура НАТО приближалась к границам страны. "И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии", - напомнил президент РФ.

"У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит", - подчеркнул Путин.

Он заметил, что накануне в ходе саммита договорился с президентом США Джо Байденом о создании структуры, которая сможет заниматься этими вопросами предметно, обстоятельно и представит соответствующие предложения. Эта идея была сформулирована президентом США, заметил российский лидер, добавив, что он с ней согласился.

"Но до того, как мы их (соответствующие предложения) не сформулировали, говорить об их содержании рано. Я понимаю, что это вызывает не просто повышенный интерес, а законный интерес и российской общественности, и европейской, и вообще международной. Мы сделаем это максимально публично", - отметил Путин.


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