Путин анонсировал визит президента Ирана в Россию

Возможный визит в Россию президента Ирана может произойти в начале следующего года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Говорили по иранской проблеме, я рассчитываю, что мое приглашение будет принято президентом Ирана и в начале следующего года он сможет посетить Россию с визитом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.