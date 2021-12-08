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В Кувейте выявили первый случай омикрон-штамма

В Кувейте выявили первый случай омикрон-штамма

Медики Кувейта обнаружили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" у гражданина одной из европейских стран, который перед прибытием в Кувейт побывал в африканской стране, где выявлены случаи заболевания этим штаммом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в среду Кувейтскому агентству новостей KUNA официальный представитель минздрава Кувейта Абдалла ас-Санад.

"Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявлен у прибывшего в Кувейт европейца, который побывал в одной из африканских стран, где обнаружены заболевшие этим штаммом. Ранее он был привит двумя дозами одобренной в стране вакцины. Больной с момента прибытия в Кувейт находится в изоляции согласно принятым в стране протоколам", - отметил представитель минздрава.

Ранее первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" были выявлены в соседней с Кувейтом Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ.


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