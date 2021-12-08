Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с коллегой из США Джо Байденом открытыми и позитивными.

"Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу еще раз подчеркнуть, беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал российский лидер на пресс-конференции.

Главное, что у двух стран есть возможность продолжить диалог, добавил он.

Путин также рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности.

"Это тема отдельного разговора. Мы с президентом договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", — сказал он.

Накануне лидеры провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В то же время в Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.