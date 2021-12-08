Азиатские индексы выросли - 08-12-21
ТОКИО, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.42% и составил 28860.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 2002.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.18% и составил 3637.57 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 23996.87 пункта.
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