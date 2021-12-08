Министерство ОНКС представило процедуру отбора в номинации «Зрительские симпатии»

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА представило процедуру отбора в номинации «Зрительские симпатии», включенной в конкурс «10 лучших спортсменов года».

Как передает «Арменпресс», SMS-голосование конкурса состоится с 09:00 9 декабря 2021 года по 23:59 19 декабря. Из списка фамилий спортсменов - участников соревнований, расположенного в алфавитном порядке, размещенного на официальном сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения www.escs.am, необходимо выбрать спортсмена и отправить SMS на номер 5009.

С одного номера телефона можно отправить только одно SMS. Стоимость SMS 50 драм.