В Сочи начались переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса

Переговоры президента РФ Владимира Путина с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом начались в Сочи, главы государств подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Начиная беседу, Путин напомнил, что визит греческого премьера проходил в год двухсотлетия греческой революции и о вкладе России в обретение Грецией независимости.

При этом Путин отметил, что и сегодня российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. "Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня", - отметил он.

Путин добавил также, что в ходе встреч Мицотакиса с членами правительства РФ "уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений".

Со своей стороны Мицотакис поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он сообщил, что был здесь 30 лет назад в составе делегации своего отца.

Премьер Греции заверил, что в Греции помнят о роли России в Греческой революции. "Это события, которые неразрывно связывают две наши страны. Эта революция привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль в этом", - заявил Мицотакис.

Премьер Греции высказался за дальнейшее укрепление отношений с Россией, в том числе "в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на условия пандемии, в последнее время отмечает достаточно бурный рост". "Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма", - добавил Мицотакис.

Он также предложил Путину обсудить "вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом".