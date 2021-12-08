Члены делегации французского региона Овернь-Рона-Альпер посетили Мемориал Геноцида армян

Делегация во главе с первым вице-президентом французского региона Овернь-Рона-Альпер госпожой Стефани Перно, в составе советника по экономическим вопросам Софи Круз и руководителя партнерства «Квебек, Франция и Франкофония» Агнес Хернью, прибывшая в Армению с рабочим визитом, 8 декабря посетила Мемориал Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», Музей-институт Геноцида армян сообщает, что гостей встретил и представил историю создания мемориала директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян.

Он также представил гостям историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших в ходе этнических чисток армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Гости из Франции возложили венок к Мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян и цветы к Вечному огню. Они минутой молчания почтили память канонизированных мучеников Геноцида армян.

Они также посетили Музей Геноцида армян, ознакомились с постоянными и временными экспозициями. По окончании визита Стефани Перно сделала запись в Книге почетных гостей.