В большинстве регионов Армении 9 декабря ожидаются осадки

В Ереване 8-го декабря и 10-го декабря днем, с 10 по 13 декабря ожидается погода без осадков, ночью и утром 9-го декабря будут осадки в виде мокрого снега и дождя с дождем. На дорогах республики возможна гололедица.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

В областях днем 8-го декабря, 10-13 декабря осадков не ожидается.

В ночь на 9 декабря и утром в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных и предгорных районах в виде снега.

Ночью и в утренние часы в горных и предгорных районах дороги будут покрыты гололедицей.

В Арцахе 8-го декабря ожидается погода без осадков, 9-го декабря ожидается дождь.