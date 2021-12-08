Самолет авиакомпании Cham Wings с мигрантами вылетел из Минска в Дамаск

Самолет Airbus A320 сирийской авиакомпании Cham Wings с мигрантами вылетел из Минска в Дамаск в среду. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

"Airbus A-320 авиакомпании Cham Wings вылетел из Национального аэропорта Минск в Дамаск, на борту 96 пассажиров", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Эвакуационные рейсы с 18 ноября для иракских мигрантов выполняет также авиакомпания Iraqi Airways. В Ирак всего были вывезены более 3 тыс. человек. На 8 декабря в расписании аэропорта ранее значился рейс Iraqi Airways из Минска в Эрбиль, однако, по последним данным, он отменен.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас их порядка тысячи человек. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 до 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.