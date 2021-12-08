Вступило в силу сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов

Роспотребнадзор с 8 декабря сокращает срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 часов, следует из постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает Арменпресс.

"Срок действия отрицательного лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в постановлении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данное положение вступает в силу с 8 декабря, ранее срок действия тестов составлял 72 часа.

На прошлой неделе Анна Попова заявила, что решение о сокращении сроков действия ПЦР-тестов принято на фоне риска распространения в РФ "омикрон-штамма" коронавируса.

В постановлении также указано, что отбор биологического материала у контактировавшего с больным COVID-19 происходит при появлении клинических симптомов, сходных с коронавирусом.

17 ноября, глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ граждане с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, а затем выявлен в ряде стран Европы и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В России на данный момент подтверждено два случая заражения "омикроном", оба гражданина привезли вирус из ЮАР.