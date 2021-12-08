В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.

Ранее депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы сообщал, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости – на русском и других языках.

Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках.