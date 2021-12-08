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В Кремле уточнили, каких гарантий Путин ждет от Байдена

В Кремле уточнили, каких гарантий Путин ждет от Байдена

Президент РФ Владимир Путин напомнил американскому коллеге Джо Байдену о том, что именно НАТО предпринимает попытки военного освоения Украины, и заявил, что не следует перекладывать ответственность на Россию за внутриукраинский кризис, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

Лидеры двух стран провели двухчасовые переговоры в формате видеоконференции во вторник, 7 декабря.

"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский президент подчеркнул, что Россия ждет надежных юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение альянса в восточном направлении.

Лидеры договорились, что поручат своим представителям начать работу по данному вопросу.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США испугались возрождения Советского Союза.

 

 


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