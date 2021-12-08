Возможный запуск Амулсарского месторождения в проекте госбюджета представлен как положительный риск

В проекте Закона «О государственном бюджете на 2022 год» возможный запуск Амулсара представлен как положительный риск.

Как передает «Арменпресс», об этом при обсуждении проекта бюджета в Националном собрании сообщил министр финансов Армении Тигран Хачатрян.

Депутат от фракции «Айастан» Андраник Теванян спросил у Хачатряна, есть ли в бюджете прогноз по Амулсару, и какое мнение имеет правительство в связи с рудником, будет ли он задействован.

«В Законе «О государственном бюджете на 2022 год» мы представили запуск Амулсара, если он будет задействован в течение года, как положительный риск. Тем не менее, необходимо знать, что в течение 12 месяцев с момента его запуска, будут проводиться подготовительные работы, которые приведут к эксплуатации рудника», - сказал министр.

А по части официальной позиции, связанной с запуском, он призвал обращаться к соответствующим коллегам из правительства.