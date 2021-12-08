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Футбольная федерация Армении имеет представителей в матчах Лиги чемпионов УЕФА и Юношеской лиги УЕФА

Футбольная федерация Армении имеет представителей в матчах Лиги чемпионов УЕФА и Юношеской лиги УЕФА

Специалисты, представляющие Армению, получили места в матчах Лиги чемпионов УЕФА и Юношеской лиги.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матч Юношеской лиги УЕФА «Зенит» - «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начальник управления национальных сборных ФФА Давид Аванесян назначен делегатом этой встречи УЕФА.

Ответный матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» - «Челси» также состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Инспектор ФФА Карен Налбандян назначен инспектором арбитров матча.
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