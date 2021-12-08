В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны

Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что истребитель F35, приписанный к базе военно-воздушных сил самообороны Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Хакодатэ, видимых повреждений на корпусе самолета нет. По сообщению телеканала, жизни и здоровью пилота ничто не угрожает, он избежал травм.

Причины происшествия выясняются. Временно была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.