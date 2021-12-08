Совместный фотопроект Государственных информационных агентств стран СНГ

Ведущие СМИ стран СНГ по случаю 30-летия СНГ представили совместный фотопроект. Как передает «Арменпресс» на виртуальной фотовыставке, размещенной на сайтах Государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств, Ассоциации Национальных информационных агентств стран СНГ и интернет портале СНГ Государственные информационные агентства Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстан, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана представили 45 летописных кадров.

«Этот фотопроект отражает жизнь и достижения стран Содружества, сотрудничество республик в различных сферах за эти три десятилетия. Яркие эпизоды недавнего прошлого и настоящего запечатлели лучшие фотокорреспонденты ведущих информационных агентств стран СНГ. Кадры, на которых запечатлены люди, памятники, промышленные объекты, знаменательные события и повседневная жизнь, стали уникальными элементами нашей общей истории», - сказал председатель Совета глав государственных информационных агентств СНГ (Информационный совет СНГ), генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Информационный совет СНГ был создан в ноябре 1995 года.

В его составе руководители Государственных информационных агентств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Азербайджана. Деятельность Информационного совета СНГ направлена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в сфере информации, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена профессиональным опытом, а также на усиление медиасотрудничества, сообщает ТАСС.

Информационное агентство «Арменпресс» представило для фотопроекта 15 фотографий, 5 из которых мы представляем ниже.