В Армении за прошедший день подтверждено 410 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 8 декабря в Армении всего подтверждено 341 468 случаев заражения COVID-19, 322 814 из которых вылечились, есть 7 728 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 462 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 8 485 тестов. Подтверждено 410 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 408 заболевших, есть 10 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 419 770 тестирований.