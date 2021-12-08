Мгер Григорян представил круг вопросов, приемлемых трехсторонней рабочей группой

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о «зангезурском коридоре» стало неожиданностью для властей Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью, данном ТАСС, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, выразив надежду, что работа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокировки региональных коммуникаций будет продолжена по уже согласованным принципам.

«Последнее заявление Баку стало для нас неожиданностью. Предполагалось, что в ближайшие дни мы продолжим работу рабочей группы. Надеюсь, что ситуация вернется на конструктивный уровень. Мы продолжим работать в рамках уже согласованных основных принципов», - сказал Мгер Григорян.

По его словам, «все заседания рабочей группы пока проходили в масштабе конструктивного диалога». Мгер Григорян подчеркнул, что в рамках рабочей группы стороны «достигли взаимопонимания по вопросам восстановления и разблокировки железнодорожной инфраструктуры». «Было также понимание того, что суверенитет дорог будет принадлежать тем странам, через которые они будут проходить, эти дороги будут находиться под юрисдикцией той страны, по которой они будут проходить. Есть еще нюансы и по другим вопросам», - подчеркнул вице-премьер РА.

Последнее заседание рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана состоялось 1 декабря в Москве.