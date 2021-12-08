Разблокирование региональных коммуникаций не связано с делимитацией и демаркацией границы: Мгер Григорян

Возможная разблокировка коммуникаций в регионе не связана с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью, данном ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Мы следуем заявлению руководителей трех стран, сделанному в Сочи, согласно которому была достигнута договоренность - предпринять шаги по повышению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также о создании двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, и ее дальнейшей демаркации при консультативном содействии Российской Федерации. Однако этот вопрос никоим образом не связан с возможным открытием транспортного сообщения в регионе», - сказал он.

Мгер Григорян добавил, что в рамках трехсторонней рабочей группы заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана по разблокированию транспортных коммуникаций создана экспертная подгруппа, которая занимается вопросом обеспечения перевозок в случае открытия границ. Пока не было обсуждений по окончательному урегулированию этих вопросов», - отметил Мгер Григорян.