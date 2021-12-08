Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания, начавшегося 7 декабря.

Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты законов: пакет законопроектов О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Республики Армения и прилагаемых к нему законопроекты, которыми предусмотрено позволить работодателю не разрешать сотруднику, не представляющему сертификат на вакцинацию от Covid-19 или тест на ПЦР, находиться на месте службы и исполнять свои трудовые обязанности, принять меры, вплоть до увольнения.

В повестке заседания также проект Закона О государственном бюджете Республики Армения на 2022 год.