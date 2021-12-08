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Сопредседатели МГ применение силы или угрозу силы при разрешении пограничных споров считают неприемлемым

Сопредседатели МГ применение силы или угрозу силы при разрешении пограничных споров считают неприемлемым

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выразили содействие возобновлению прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в совместном заявлении стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В заявлении стран-сопредседателей говорится:

«Сопредседатели призывают стороны продолжить диалог между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, который начался в Нью-Йорке в сентябре, и на встрече в Париже в ноябре, а также продолжать контакты на уровне руководства для содействия установлению прочного мира в регионе.

Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан воздерживаться от милитаристской риторики и провокационных действий. Полностью претворить в жизнь обязательства, взятые на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения, президентом Российской Федерации, подтвержденные заявлением от 26 ноября 2021 года,  также и другие согласованные договоренности о прекращении огня. Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан продолжить свою вовлеченность под эгидой сопредседателей для достижения четкого прогресса в гуманитарных вопросах, в том числе по вопросам, связанным с возвращением пленных, разминированием, поисков без вести пропавших, добровольным возвращением перемещенных лиц и сохранением исторических и культурных мест. Также провести конструктивную работу по урегулированию других важных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ, восстановление экономических и транспортных связей. Страны-сопредседатели также с озабоченностью отмечают последние инциденты на неустановленной армяно-азербайджанской границе и подтверждают, что применение силы или угрозы силы для разрешения пограничных споров неприемлемо. Сопредседатели также напоминают Армении и Азербайджану об их обязательствах соблюдать требования международного гуманитарного права   и призывают стороны немедленно снять все ограничения на доступ международных гуманитарных организаций к населению районов, пострадавших от конфликта.

Страны-сопредседатели поощряют стороны принять сопредседателей в регионе, как можно скорее, чтобы позволить им на месте оценить ситуацию, зафиксировать ощутимый прогресс в деле реализации обсужденных на вышеуказанных встречах гуманитарных инициатив и достичь согласия вокруг повестки дальнейшей деятельности. Они также подтверждают свою твердую поддержку работе личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в регионе и поощряют стороны полноценно сотрудничать с ним. 

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь подтверждают свое обязательство работать со сторонами, чтобы найти всеобъемлющее решение всех проблем, связанных с нагорно-карабахским конфликтом, или вытекающих из него, согласно их мандату, и обеспечить безопасное, стабильное, процветающее и мирное будущее региона Южного Кавказа».
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