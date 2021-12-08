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Второе землетрясение произошло у берегов штата Орегон в США

Второе землетрясение произошло у берегов штата Орегон в США

Второе за сутки землетрясение зарегистрировано во вторник у берегов штата Орегон, его магнитуда составила 5,8. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр располагался на расстоянии 434 км к западу от расположенного в штате города Ньюпорт, в котором проживают 10,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США не объявлял об угрозе цунами.

Ранее, согласно данным Геологической службы США, в этом районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.


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