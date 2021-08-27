Предстоящие на 8 декабря мероприятия
18:05, Декабрь 07, 2021
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- 18:05 Предстоящие на 8 декабря мероприятия
- 18:02 Публикация о драке в НС направлена в СНБ
- 17:38 Состоялась жеребьевка предварительного раунда чемпионата мира по футзалу
- 17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-12-21
- 17:18 Азиатские индексы - 07-12-21
- 17:10 В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло девяти
- 17:01 Министр юстиции Армении принял представителей ереванского офиса Совета Европы
- 16:42 Вопрос Нагорного Карабаха обсуждался на 28-ом заседании министров иностранных дел ОБСЕ
- 16:39 У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
- 16:34 Подведены итоги конкурса «100 идей для Армении»: авторы 5 идей получили денежные вознаграждения
- 16:33 В Кабуле появится представительство ЕС
- 16:17 Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим на японском конкурсе «Tokyo Film Awards»
- 15:56 МИД КНР пригрозил США последствиями за дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
- 15:51 Ереванский кукольный театр гастролировал в Арцахе
- 15:44 В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор
- 15:06 Три политические силы вместе возьмут на себя управление общиной Талин
- 14:57 Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
- 14:55 СМИ: при взрыве на юго-востоке Ирака погибли 12 человек
- 14:39 Армен Саркисян и профессор Арам Саарян обсудили программы переподготовки молодых армянских физиков в Сингапуре
- 14:26 СМИ: американская военная автоколонна подверглась нападению в Сирии
- 14:10 В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября
- 13:42 Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть ВВО
- 13:31 Умер летчик-испытатель вертолетов "Ми" Гурген Карапетян
- 13:19 В Кремле оценили перспективы присоединения США к "нормандскому формату"
- 13:11 Заявления президента Азербайджана противоречат достигнутым в Сочи договоренностям: МИД Республики Армения
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20:42, 30.11.2021
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