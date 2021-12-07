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Министр юстиции Армении принял представителей ереванского офиса Совета Европы

Министр юстиции Армении принял представителей ереванского офиса Совета Европы

Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял представителей ереванского офиса Совета Европы. Министр прежде всего коснулся вопроса о немедленном освобождении армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане. Андреасян подчеркнул важность выполнения постановлений ЕСПЧ в отношении Азербайджана, которые касаются лиц, захваченных в плен в результате 44-дневной войны и до сих пор находящихся в Азербайджане.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, затем Карен Андреасян представил программу реформ министерства юстиции. Была затронута проделанная в области конституционных реформ работа, а также электронного правосудия, принудительного исполнения судебных актов и Службы пробации.

Глава ереванского офиса СЕ Мартина Шмидт поблагодарила Карена Андреасяна за сотрудничество. Шмидт подчеркнула, что План действий Совета Европы и Армении подходит к концу в 2022 году, и подчеркнула важность проектирования плана на 2023-2026 годы, который инициирует действия, направленные на реформу сферы правосудия.

В ходе встречи начальник отдела исполнения судебных решений ЕСПЧ Павло Пушкарь представил роль министерства юстиции Армении в исполнении постановлений ЕСПЧ. Обсуждены решения Европейского суда по правам человека по делу Ашота Арутюняна и Мушега Сагателяна и существующие в них проблемы, которые частично решены, что приветствовали все представители Совета Европы.

Глава ереванского офиса СЕ подчеркнула важность работы в области защиты прав человека. Мартина Шмидт поблагодарила министра за сотрудничество.

В ходе встречи с представителями Совета Европы министр Карен Андреасян подчеркнул важность прозрачности избирательного процесса и коснулся недавних выборов в ОМС.


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