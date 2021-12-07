Министр юстиции Армении принял представителей ереванского офиса Совета Европы

Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял представителей ереванского офиса Совета Европы. Министр прежде всего коснулся вопроса о немедленном освобождении армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане. Андреасян подчеркнул важность выполнения постановлений ЕСПЧ в отношении Азербайджана, которые касаются лиц, захваченных в плен в результате 44-дневной войны и до сих пор находящихся в Азербайджане.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, затем Карен Андреасян представил программу реформ министерства юстиции. Была затронута проделанная в области конституционных реформ работа, а также электронного правосудия, принудительного исполнения судебных актов и Службы пробации.

Глава ереванского офиса СЕ Мартина Шмидт поблагодарила Карена Андреасяна за сотрудничество. Шмидт подчеркнула, что План действий Совета Европы и Армении подходит к концу в 2022 году, и подчеркнула важность проектирования плана на 2023-2026 годы, который инициирует действия, направленные на реформу сферы правосудия.

В ходе встречи начальник отдела исполнения судебных решений ЕСПЧ Павло Пушкарь представил роль министерства юстиции Армении в исполнении постановлений ЕСПЧ. Обсуждены решения Европейского суда по правам человека по делу Ашота Арутюняна и Мушега Сагателяна и существующие в них проблемы, которые частично решены, что приветствовали все представители Совета Европы.

Глава ереванского офиса СЕ подчеркнула важность работы в области защиты прав человека. Мартина Шмидт поблагодарила министра за сотрудничество.

В ходе встречи с представителями Совета Европы министр Карен Андреасян подчеркнул важность прозрачности избирательного процесса и коснулся недавних выборов в ОМС.