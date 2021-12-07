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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано во вторник у берегов Чили. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 83 км к юго-западу от портового города Арика, административного центра одноименной провинции (население - около 186 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 31,4 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.


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