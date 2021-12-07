Подведены итоги конкурса «100 идей для Армении»: авторы 5 идей получили денежные вознаграждения

Состоялась церемония награждения победителей Республиканского молодежного конкурса инновационных проектов и научно-технических разработок «100 идей для Армении».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА. В церемонии участвовали заместитель министра ОНКС Артур Мартиросян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, заместитель министра окружающей среды Анна Мазманян.

Конкурс «100 идей для Армении» проводится с целью продвижения гражданских инициатив, развития инновационного мышления молодежи, вовлечения молодежи в решение проблем социально-экономического развития Республики Армения, развития научно-технических разработок и инновационных проектов.

Конкурс проводился по 20 номинациям: Физико-математические науки; Химические науки; Биологические науки; Технические науки; Сельскохозяйственные науки; Исторические науки; Экономика; Филологические науки; Юридические науки; Педагогические науки; Медицинские науки; Фармацевтические науки; Искусствоведение; Архитектура; Психологические науки; Военные науки; Социологические науки; Политические науки; Науки о Земле; Информационные технологии.

На конкурс было подано 137 заявок по всем 20 номинациям. Предварительный этап оценки преодолели и вышли в финал 41 заявка по 19 номинациям, в финал не прошли лишь заявки по номинации «Юридические науки».

Победителями стали 5 заявок, авторы каждой получили по 500 000 драмов РА.

По словам заместителя министра образования и науки Артура Мартиросяна, этот конкурс дает молодым людям возможность внедрять инновации, представлять свои перспективные идеи, которые сделают общественную жизнь проще и эффективнее. По словам замминистра, в порядок проведения конкурса планируется внести изменения, использовать призовые деньги исключительно на реализацию идеи. Заявки будут подаваться не только на научные направления, но и на социальную применимость программ. А. Мартиросян выразил надежду, что финансирование увеличится, или же появятся спонсоры.