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В Кабуле появится представительство ЕС

В Кабуле появится представительство ЕС

Представительство Евросоюза появится в Кабуле в течение ближайших недель, однако это не будет означать признания Брюсселем пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступила во вторник на пресс-конференции в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить минимальное присутствие ЕС в Кабуле. Это вопрос недель, а не месяцев. И это не знак признания", - сказала она.

 


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