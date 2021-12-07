Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим на японском конкурсе «Tokyo Film Awards»

Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим в номинации «Лучшая драма» японского конкурса «Tokyo Film Awards».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии.

Фильм об Армении 1990-х годов.

«Tokyo Film Awards» - конкурс фильмов, инициированный режиссерами и представителями телевидения Японии. На нем для выявления молодых талантов, в основном, представляются короткометражные фильмы.