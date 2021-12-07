Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим на японском конкурсе «Tokyo Film Awards»
16:17, 7 Декабрь, 2021
Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим в номинации «Лучшая драма» японского конкурса «Tokyo Film Awards».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии.
Фильм об Армении 1990-х годов.«Tokyo Film Awards» - конкурс фильмов, инициированный режиссерами и представителями телевидения Японии. На нем для выявления молодых талантов, в основном, представляются короткометражные фильмы.
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