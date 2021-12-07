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Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим на японском конкурсе «Tokyo Film Awards»

Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим на японском конкурсе «Tokyo Film Awards»

Фильм режиссера Армана Чилингаряна «Капли света» признан лучшим в номинации «Лучшая драма» японского конкурса «Tokyo Film Awards».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии.

Фильм об Армении 1990-х годов.

«Tokyo Film Awards» - конкурс фильмов, инициированный режиссерами и представителями телевидения Японии. На нем для выявления молодых талантов, в основном, представляются короткометражные фильмы.
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