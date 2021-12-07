Три политические силы вместе возьмут на себя управление общиной Талин

Мнацакан Мнацаканян от имени Национальной христианской партии «Зартонк», Карен Григорян от имени Либеральной партии «Айк», Тигран Арутюнян от имени блока партий «Наша община» распространили заявление.

Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«По предварительным данным выборов в Совет старейшин укрупненной общины Талин «Зартонк» из 11 мандатов получит 6, «Айк» - 3 мандата, «Наша община» - 2 мандата. Всего 11 мандатов.

Они решили вместе взять на себя ответственность за управление общиной Талин, руководствуясь принципами ликвидации и исключения коррупции, соразмерного развития населенных пунктов общины и взаимного уважения и взаимопомощи.

«Зартонк», «Айк» и «Наша община» в качестве кандидата на пост главы общины Талин выдвинут и поддержат представителя «Айка».

Стороны по взаимному согласию определят вопросы управления общиной Талин, замены главы общины и другие вопросы».