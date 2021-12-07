Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии

Грузинские медики с наступлением зимнего сезона анонсируют распространение твиндемии в стране и еще раз призывают население к вакцинации.

Твиндемия – это наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Власти Грузии и эпидемиологи в один голос говорят о необходимости прививок от коронавируса, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

"Ситуация вновь остается сложной. Это результат отказа от вакцинации и несоблюдения рекомендаций. Безусловно, вероятность твиндемии есть, поскольку уже циркулирует вирус сезонного гриппа… Необходимо своевременно включиться в процесс иммунизация, чтобы избежать летального исхода", – сказала иммунолог медицинского центра имени Фридона Тодуа Натия Гордадзе журналистам.

Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким, отметил в свою очередь эпидемиолог Отар Чокошвили. По его словам, несмотря на то, что количество вакцинированных немного увеличилось, этого все еще недостаточно. К этому времени полностью вакцинированы 35,8%

"В стране не отмечается высокий показатель заболеваемости гриппом, фиксируются лишь единичные случаи. Однако уже начинается сезон, когда этот вирус наиболее активен и ожидается, что заболеваемость в некоторой степени вырастет", – отметил Чокошвиили.

Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. Уже в октябре в стране заговорили о пятой волне коронавируса. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей.