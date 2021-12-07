СМИ: при взрыве на юго-востоке Ирака погибли 12 человек
Взрыв произошел во вторник в городе Басра, расположенном на юго-востоке Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Sumaria.
По его сведениям, вблизи одной из местных больниц был взорван заминированный автомобиль. По предварительным данным, 12 человек погибли, еще несколько пострадали.
Подробности инцидента уточняются.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 15:44 В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор
- 15:06 Три политические силы вместе возьмут на себя управление общиной Талин
- 14:57 Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
- 14:55 СМИ: при взрыве на юго-востоке Ирака погибли 12 человек
- 14:39 Армен Саркисян и профессор Арам Саарян обсудили программы переподготовки молодых армянских физиков в Сингапуре
- 14:26 СМИ: американская военная автоколонна подверглась нападению в Сирии
- 14:10 В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября
- 13:42 Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть ВВО
- 13:31 Умер летчик-испытатель вертолетов "Ми" Гурген Карапетян
- 13:19 В Кремле оценили перспективы присоединения США к "нормандскому формату"
- 13:11 Заявления президента Азербайджана противоречат достигнутым в Сочи договоренностям: МИД Республики Армения
- 12:55 Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м
- 12:46 Президент Армении и Арман Бабаджанян обсудили существующие внутри страны проблемы и внешние вызовы
- 12:30 Фильм режиссера Лилит Алтунян «Когда мне грустно» будет показан на международных кинофестивалях
- 12:22 Разнообразие результатов подчеркнуло конкурентность выборов в ОМС Армении: посольство США
- 12:12 В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по порту Латакия
- 12:03 Омбудсмен Армении представил своему французскому коллеге вопрос задерживаемых в Азербайджане армянских пленных
- 11:45 Лучший тренер и футболист месяца - из «Пюника»
- 11:32 Россия и Индия отказались от доллара при заключении оружейных контрактов
- 11:15 В Армении за прошедший день подтверждено 240 случаев заражения COVID-19
- 11:15 Nikkei: Токио готов увеличить расходы на военные базы США максимум до $1,94 млрд
- 10:54 В память о погибших соотечественниках мы можем и должны вместе строить наш крепкий Дом-Родину: президент Армении
- 10:53 СМИ: США и Евросоюз могут ввести ограничения на обмен рубля
- 10:44 Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 9 тонн гуманитарного груза
- 10:21 В Национальном собрании минутой молчания почтили память жертв Спитакского землетрясения
17:30, 30.11.2021
Просмотрели 1890 раз Азиатские индексы выросли - 30-11-21
17:19, 30.11.2021
Просмотрели 1747 раз В России запустили отечественный аналог TikTok
19:08, 30.11.2021
Просмотрели 1440 раз В северных регионах Армении температура понизится на 10-12 градусов, в Араратской долине повысится на 8-10 градусов
20:42, 30.11.2021
Просмотрели 1439 раз Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен
21:13, 03.12.2021
Просмотрели 1318 раз Нападения Азербайджана на мирных жителей Арцаха приобретают систематический характер: заявление МИД Армении