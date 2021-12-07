СМИ: при взрыве на юго-востоке Ирака погибли 12 человек

Взрыв произошел во вторник в городе Басра, расположенном на юго-востоке Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По его сведениям, вблизи одной из местных больниц был взорван заминированный автомобиль. По предварительным данным, 12 человек погибли, еще несколько пострадали.

Подробности инцидента уточняются.