Армен Саркисян и профессор Арам Саарян обсудили программы переподготовки молодых армянских физиков в Сингапуре

Президент республики Армен Саркисян встретился с доктором физико-математических наук, профессором факультета физики ЕГУ, заведующим кафедрой теоретической физики им. академика Г. Саакяна Арамом Сааряном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, на встрече были обсуждены перспективы развития науки и технологий в нашей стране.

Касаясь визитов в Национальный университет Сингапура, в Центр квантовых технологий и в лабораторию нобелевского лауреата Константина Новоселова и встреч с руководством университета, центра и лаборатории, президент Саркисян отметил, что достигнута договоренность о реализации программ по обмену молодыми специалистами и сотрудничестве с факультетом физики ЕГУ.

Подчеркнув важность реализации программ переподготовки молодых армянских специалистов в ведущих научно-образовательных и технологических центрах мира, президент Саркисян выразил надежду, что между ЕГУ и Национальным университетом Сингапура будет организовано эффективное сотрудничество.