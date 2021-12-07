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СМИ: американская военная автоколонна подверглась нападению в Сирии

СМИ: американская военная автоколонна подверглась нападению в Сирии

Колонна военных автомашин сил США подверглась нападению в провинции Хасеке. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, минувшей ночью автомобили американских сил "были атакованы с использованием двух взрывных устройств в районе Эль-Ярубия, прилегающем к границе с Ираком". Агентство указывает, что транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб.

О возможных пострадавших в результате нападения в Хасеке сведений не приводится.


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