В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 096 случаев - это минимум с середины октября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Арменпресс.

В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19, это на 18% ниже, чем накануне в понедельник. В Санкт-Петербурге - 2 381 случай, в Московской области - 2 208. В этих регионах также заметна тенденция к снижению суточного прироста новых заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 182 пациента. Больше всего скончавшихся в Москве - 94, в Московской области - 52, в Петербурге - 51.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 864 тыс. 845 случаев коронавирусной инфекции, 283 644 умерших и 8 млн 565 тыс. 091 выписанный, в том числе 34 615 выписаны за последние сутки.