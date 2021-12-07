Президент США Джо Байден вряд ли получит от Владимира Путина приглашение присоединиться к "нормандской четверке", как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна. Но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении", — сказал он в эфире "Первого канала".

"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Во вторник вечером Путин и Байден планируют пообщаться по защищенному каналу видеосвязи, в повестке — двусторонние отношения, региональные конфликты, расширение НАТО и другие вопросы.