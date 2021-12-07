Разнообразие результатов подчеркнуло конкурентность выборов в ОМС Армении: посольство США

Посольство США в Армении выступило с заявлением по поводу выборов в органы местного самоуправления Армении. Как сообщает «Арменпресс», посольство высоко оценило участие армянского народа в выборах, прошедших 17 октября, 14 ноября и 5 декабря. В заявлении высокая оценка дана и приверженности армянского народа демократическому пути.

«Небольшое количество сотрудников посольства присутствовало на выборах в качестве посетителей. Приятно отметить, что выборы в целом прошли спокойно и были хорошо организованы. Разнообразие результатов подчеркнуло конкурентный характер выборов, устойчивость армянской демократии и значительный прогресс, достигнутый Арменией за эти годы. Мы получили сообщения о давлении на кандидатов от оппозиции. Мы призываем власти расследовать заявления о злоупотреблениях. Работая над улучшением нашей собственной демократии, мы приветствуем приверженность Республики Армения ее программе демократических реформ. Мы надеемся на укрепление наших двусторонних связей, основанных на общих демократических ценностях», - говорится в заявлении посольства.