В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по порту Латакия

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался во вторник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах по сирийскому морскому порту Латакия.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказал по телефону израильский военный в ответ на запрос ТАСС.

Ранее во вторник агентство SANA проинформировало, что взрывы прогремели в районе порта в сирийской провинции Латакия. По его данным, самолеты израильских ВВС в ходе ночной атаки нанесли ракетные удары по контейнерной площадке порта, в результате чего несколько контейнеров загорелось. Сирийский военный источник сообщил агентству, что по портовой зоне было выпущено пять ракет. Удары наносились из воздушного пространства над Средиземным морем, передает Арменпресс.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и является морскими воротами Сирии. Через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.