Омбудсмен Армении представил своему французскому коллеге вопрос задерживаемых в Азербайджане армянских пленных

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 6 декабря в Париже встретился со своим французским коллегой Клер Хеннон.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Омбудсмена Армении, были обсуждены препоны, которые мешают защите прав человека в их странах.

Арман Татоян, в частности, отметил необходимость немедленного возвращения армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, сообщил, что их возвращение задерживается ради политических целей, в нарушение всех установок международного права.

Особо были затронуты грубые нарушения азербайджанскими вооруженными служащими прав армянских военнослужащих и гражданских жителей, в том числе и вопрос несения ответственности за пытки и совершаемые зверства.

Арман Татоян подчеркнул, что азербайджанские власти ведут политику арменофобии, во всем мире сеют враждебное отношение к армянам, держат в напряжении два народа, ставят под угрозу систему прав человека в этих странах и сохраняют атмосферу напряженности. Именно следствием такой политики являются пытки и зверства, совершенные во время и после войны.

Темой обсуждений были и вопросы негативных последствий пандемии COVID-19, права женщин и детей, участие учреждений по правам человека в международных инстанциях.