Лучший тренер и футболист месяца - из «Пюника»

Известны имена лучшего тренера и футболист ноября сезона 2021/2022 Премьер-лиги Армении Vbet.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. По мнению экспертов и болельщиков, лучшим футболистом ноября признан нападающий «Пюника» Хосе Карабальо, который забил 2 гола в 4 матчах и помог своей команде выиграть все ноябрьские матчи. Карабальо опережает нападающего «Арарат-Армения» Милсона Лиму и своего товарища по команде Ованнеса Арутюняна.

Лучшим тренером месяца стал главный тренер «Пюника» Егише Меликян, под руководством которого ереванский клуб выиграл 4 матча. Это звание Егише Меликян получает уже третий месяц подряд.

За Егише Меликяном в списке лучших следуют тренеры «Арарат-Армении» и «Алашкерта» Дмитрий Гунько и Милан Миланович.

Лучших выбирали по результатам 1/3 и 2/3 голосов болельщиков и экспертов. Звания лучший тренер и игрок месяца будут присуждены перед предстоящими домашними матчами команд-обладателей наград Премьер-лиги Армении Vbet. Они устанавливаются со сторону Vbet на каждый месяц.