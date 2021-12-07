Nikkei: Токио готов увеличить расходы на военные базы США максимум до $1,94 млрд

Правительство Японии предложило Вашингтону увеличить расходы, связанные с размещением американских военных баз на территории страны, до уровня 210-220 млрд иен ($1,85-1,94 млрд) в год. В то же время Соединенные Штаты пока настаивают на сумме 250 млрд иен ($2,2 млрд), как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник ведущая японская экономическая газета Nikkei.

Консультации по поводу повышения расходов состоялись в Вашингтоне в конце ноября - начале декабря. Предполагается до конца месяца выработать на этот счет окончательную договоренность и отразить ее в японском государственном бюджете на 2022 финансовый год (начинается 1 апреля 2022 года).

В текущем финансовом году Япония выделила на американские военные базы 201,7 млрд иен ($1,78 млрд). Эти средства идут в основном на погашение коммунальных платежей, зарплату работающих на объектах местных граждан. Токио также бесплатно предоставляет землю под военные базы США.

В настоящее время в Японии размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты. Подавляющее большинство военных объектов США сконцентрировано на южном острове Окинава.