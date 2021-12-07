В Армении за прошедший день подтверждено 240 случаев заражения COVID-19
11:15, 7 Декабрь, 2021
По состоянию на 11:00 7 декабря в Армении всего подтверждено 341 058 случаев заражения COVID-19, 322 406 из которых вылечились, есть 7 718 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 477 пациентов.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 6 006 тестов. Подтверждено 240 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 522 заболевших, есть 27 летальных исходов.
Всего проведено 2 миллиона 411 485 тестирований.
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