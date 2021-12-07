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В память о погибших соотечественниках мы можем и должны вместе строить наш крепкий Дом-Родину: президент Армении

В память о погибших соотечественниках мы можем и должны вместе строить наш крепкий Дом-Родину: президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян по случаю 33-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года направил послание. Как передает «Арменпресс», в послании, распространенном Аппаратом президента, в частности, говорится:

«Сегодня мы поминаем жертв декабрьской катастрофы 1988 года, Спитакского землетрясения.

Шлю слова утешения и поддержки всем моим соотечественникам, потерявшим в результате катастрофического землетрясения своих родных и близких, семьи и дома.

В память о наших погибших соотечественниках мы можем и должны объединиться, вместе ежедневным трудом, самоотверженно, с надеждой и верой строить нашу сильную Родину, которая устоит перед лицом любой катастрофы».


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