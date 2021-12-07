СМИ: США и Евросоюз могут ввести ограничения на обмен рубля

США и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения, как утверждается, готовятся на случай "вторжения" России на Украину (ранее об этом же сообщал телеканал CNN). В частности, возможен вариант блокировки конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

Наиболее значимой мерой называют отключение Москвы от международной платежной системы SWIFT, но, по словам источников Bloomberg, это "нанесет удар по простым гражданам".

Как считают собеседники агентства, санкционный вопрос президент США Джо Байден может затронуть во время намеченных на 7 декабря переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.