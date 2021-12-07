Спустя 33 года после землетрясения в Гюмри осталось еще 2 776 домиков

Спустя 33 года после Спитакского землетрясения в Гюмри все еще есть семьи, живущие в небольших домиках. Как передает «Арменпресс», в Гюмри насчитывается 2 776 домиков.

Самый крупный жилищный проект в Ширакской области был реализован СССР сразу после землетрясения. На тот момент в области было сдано 4 800 квартир, из них 4 500 в Гюмри. После этого в области при содействии Фонда «Lincy» были построены дома на 2 558 квартир, в Гюмри - 2 531 квартира. При содействии организации «Glendale Hills» были построены дома на 3 330 квартир, из них 2 812 - в Гюмри. Была и другая большая программа, направленная на решение проблемы жилья - программа института «Урбан». Выдавались сертификаты на покупку квартиры. В 2000-2004 годах в области квартиры приобрели 4 838 семей (в Гюмри - 4 091).

В последующие годы в городе не было реализовано ни одного государственного жилищного проекта. Новые городские власти пытаются решить жилищную проблему при помощи различных благотворительных организаций и фондов. Дома на 40 квартир построит Всеармянский «Айастан», на 16 квартир - благотворительный фонд «АРК».

«В обоих случаях выход из домиков будет строгим условием», - сказал «Арменпресс» мэр Гюмри Вардгес Самсонян. Он сообщил, что на данный момент насчитывается 2 776 домиков, из которых 508 - закрыты. Пандемия и война в Арцахе помешали правительству Армении решить эту проблему.

«Я надеюсь, что в 2022 году правительство найдет решение этой проблемы. К каждой семье, живущей в домике, требуется индивидуальный подход», - заключил мэр.

Арменуи Мхоян